通貨 / CNOB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CNOB: ConnectOne Bancorp Inc
26.24 USD 1.15 (4.58%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CNOBの今日の為替レートは、4.58%変化しました。日中、通貨は1あたり25.18の安値と26.29の高値で取引されました。
ConnectOne Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNOB News
- Why ConnectOne Bancorp (CNOB) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- ConnectOne Bancorp (CNOB) Could Be a Great Choice
- Should You Buy ConnectOne Bancorp (CNOB) After Golden Cross?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- ConnectOne Bancorp to redeem $75 million in subordinated debentures in September
- ConnectOne: Attractive As M&A Benefits Appear (NASDAQ:CNOB)
- ConnectOne earnings missed by $0.11, revenue topped estimates
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- ConnectOne Bancorp Strengthens Executive Leadership By Appointing Legal Advisor Robert Schwartz to General Counsel
- Keefe, Bruyette & Woods reaffirms outperform rating on ConnectOne stock
- ConnectOne Bancorp, Inc. Completes Merger With the First of Long Island Corporation
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- This Waters Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Ashland (NYSE:ASH), Akoya Biosciences (NASDAQ:AKYA)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
1日のレンジ
25.18 26.29
1年のレンジ
20.61 29.30
- 以前の終値
- 25.09
- 始値
- 25.25
- 買値
- 26.24
- 買値
- 26.54
- 安値
- 25.18
- 高値
- 26.29
- 出来高
- 859
- 1日の変化
- 4.58%
- 1ヶ月の変化
- 3.43%
- 6ヶ月の変化
- 8.16%
- 1年の変化
- 6.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K