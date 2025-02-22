クォートセクション
CNOB: ConnectOne Bancorp Inc

26.24 USD 1.15 (4.58%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CNOBの今日の為替レートは、4.58%変化しました。日中、通貨は1あたり25.18の安値と26.29の高値で取引されました。

ConnectOne Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.18 26.29
1年のレンジ
20.61 29.30
以前の終値
25.09
始値
25.25
買値
26.24
買値
26.54
安値
25.18
高値
26.29
出来高
859
1日の変化
4.58%
1ヶ月の変化
3.43%
6ヶ月の変化
8.16%
1年の変化
6.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K