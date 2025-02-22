통화 / CNOB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CNOB: ConnectOne Bancorp Inc
25.80 USD 0.44 (1.68%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CNOB 환율이 오늘 -1.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.78이고 고가는 26.23이었습니다.
ConnectOne Bancorp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNOB News
- Why ConnectOne Bancorp (CNOB) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- ConnectOne Bancorp (CNOB) Could Be a Great Choice
- Should You Buy ConnectOne Bancorp (CNOB) After Golden Cross?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- ConnectOne Bancorp to redeem $75 million in subordinated debentures in September
- ConnectOne: Attractive As M&A Benefits Appear (NASDAQ:CNOB)
- ConnectOne earnings missed by $0.11, revenue topped estimates
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- ConnectOne Bancorp Strengthens Executive Leadership By Appointing Legal Advisor Robert Schwartz to General Counsel
- Keefe, Bruyette & Woods reaffirms outperform rating on ConnectOne stock
- ConnectOne Bancorp, Inc. Completes Merger With the First of Long Island Corporation
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- This Waters Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Ashland (NYSE:ASH), Akoya Biosciences (NASDAQ:AKYA)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
일일 변동 비율
25.78 26.23
년간 변동
20.61 29.30
- 이전 종가
- 26.24
- 시가
- 26.18
- Bid
- 25.80
- Ask
- 26.10
- 저가
- 25.78
- 고가
- 26.23
- 볼륨
- 1.216 K
- 일일 변동
- -1.68%
- 월 변동
- 1.69%
- 6개월 변동
- 6.35%
- 년간 변동율
- 4.37%
20 9월, 토요일