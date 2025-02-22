Devises / CNOB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CNOB: ConnectOne Bancorp Inc
25.80 USD 0.44 (1.68%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CNOB a changé de -1.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.78 et à un maximum de 26.23.
Suivez la dynamique ConnectOne Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNOB Nouvelles
- Why ConnectOne Bancorp (CNOB) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- ConnectOne Bancorp (CNOB) Could Be a Great Choice
- Should You Buy ConnectOne Bancorp (CNOB) After Golden Cross?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- ConnectOne Bancorp to redeem $75 million in subordinated debentures in September
- ConnectOne: Attractive As M&A Benefits Appear (NASDAQ:CNOB)
- ConnectOne earnings missed by $0.11, revenue topped estimates
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- ConnectOne Bancorp Strengthens Executive Leadership By Appointing Legal Advisor Robert Schwartz to General Counsel
- Keefe, Bruyette & Woods reaffirms outperform rating on ConnectOne stock
- ConnectOne Bancorp, Inc. Completes Merger With the First of Long Island Corporation
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- This Waters Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Ashland (NYSE:ASH), Akoya Biosciences (NASDAQ:AKYA)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Range quotidien
25.78 26.23
Range Annuel
20.61 29.30
- Clôture Précédente
- 26.24
- Ouverture
- 26.18
- Bid
- 25.80
- Ask
- 26.10
- Plus Bas
- 25.78
- Plus Haut
- 26.23
- Volume
- 1.216 K
- Changement quotidien
- -1.68%
- Changement Mensuel
- 1.69%
- Changement à 6 Mois
- 6.35%
- Changement Annuel
- 4.37%
20 septembre, samedi