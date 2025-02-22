Dövizler / CNOB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CNOB: ConnectOne Bancorp Inc
25.80 USD 0.44 (1.68%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CNOB fiyatı bugün -1.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.78 ve Yüksek fiyatı olarak 26.23 aralığında işlem gördü.
ConnectOne Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNOB haberleri
- Why ConnectOne Bancorp (CNOB) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- ConnectOne Bancorp (CNOB) Could Be a Great Choice
- Should You Buy ConnectOne Bancorp (CNOB) After Golden Cross?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- ConnectOne Bancorp to redeem $75 million in subordinated debentures in September
- ConnectOne: Attractive As M&A Benefits Appear (NASDAQ:CNOB)
- ConnectOne earnings missed by $0.11, revenue topped estimates
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- ConnectOne Bancorp Strengthens Executive Leadership By Appointing Legal Advisor Robert Schwartz to General Counsel
- Keefe, Bruyette & Woods reaffirms outperform rating on ConnectOne stock
- ConnectOne Bancorp, Inc. Completes Merger With the First of Long Island Corporation
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- This Waters Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Ashland (NYSE:ASH), Akoya Biosciences (NASDAQ:AKYA)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Günlük aralık
25.78 26.23
Yıllık aralık
20.61 29.30
- Önceki kapanış
- 26.24
- Açılış
- 26.18
- Satış
- 25.80
- Alış
- 26.10
- Düşük
- 25.78
- Yüksek
- 26.23
- Hacim
- 1.216 K
- Günlük değişim
- -1.68%
- Aylık değişim
- 1.69%
- 6 aylık değişim
- 6.35%
- Yıllık değişim
- 4.37%
21 Eylül, Pazar