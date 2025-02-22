Währungen / CNOB
CNOB: ConnectOne Bancorp Inc
26.24 USD 1.15 (4.58%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNOB hat sich für heute um 4.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.18 bis zu einem Hoch von 26.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die ConnectOne Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CNOB News
Tagesspanne
25.18 26.29
Jahresspanne
20.61 29.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.09
- Eröffnung
- 25.25
- Bid
- 26.24
- Ask
- 26.54
- Tief
- 25.18
- Hoch
- 26.29
- Volumen
- 859
- Tagesänderung
- 4.58%
- Monatsänderung
- 3.43%
- 6-Monatsänderung
- 8.16%
- Jahresänderung
- 6.15%
