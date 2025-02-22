Divisas / CNOB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CNOB: ConnectOne Bancorp Inc
25.09 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CNOB de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.03, mientras que el máximo ha alcanzado 25.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ConnectOne Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNOB News
- Why ConnectOne Bancorp (CNOB) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- ConnectOne Bancorp (CNOB) Could Be a Great Choice
- Should You Buy ConnectOne Bancorp (CNOB) After Golden Cross?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- ConnectOne Bancorp to redeem $75 million in subordinated debentures in September
- ConnectOne: Attractive As M&A Benefits Appear (NASDAQ:CNOB)
- ConnectOne earnings missed by $0.11, revenue topped estimates
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- ConnectOne Bancorp Strengthens Executive Leadership By Appointing Legal Advisor Robert Schwartz to General Counsel
- Keefe, Bruyette & Woods reaffirms outperform rating on ConnectOne stock
- ConnectOne Bancorp, Inc. Completes Merger With the First of Long Island Corporation
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- This Waters Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Ashland (NYSE:ASH), Akoya Biosciences (NASDAQ:AKYA)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Rango diario
25.03 25.89
Rango anual
20.61 29.30
- Cierres anteriores
- 25.09
- Open
- 25.20
- Bid
- 25.09
- Ask
- 25.39
- Low
- 25.03
- High
- 25.89
- Volumen
- 874
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -1.10%
- Cambio a 6 meses
- 3.42%
- Cambio anual
- 1.50%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B