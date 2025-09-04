Валюты / CLS
CLS: Celestica Inc
254.42 USD 5.60 (2.25%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLS за сегодня изменился на 2.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 248.23, а максимальная — 258.16.
Следите за динамикой Celestica Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CLS
- Акции Celestica достигли исторического максимума в $257,4
- Celestica stock hits all-time high at 257.4 USD
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- CLS vs. ASTS: Which Technology Stock Suits Your Risk Profile?
- Macquarie начинает покрытие акций Broadcom с рейтингом "Выше рынка" на фоне роста ИИ
- Macquarie initiates Broadcom stock with Outperform rating on AI growth
- Arista Stock Rises After Touting AI Growth Outlook At Analyst Day
- Celestica (CLS) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,78%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.78%
- Is Trending Stock Celestica, Inc. (CLS) a Buy Now?
- Celestica Rides on Robust Supply Chain Network: Will it Fuel Growth?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amphenol, Western Digital, Celestica, Jabil and Comfort Systems USA
- The Zacks Rank Explained: How to Find Strong Buy Computer and Technology Stocks
- Grab These 5 Stocks Thriving on AI Boom and Having More Room to Run
- Wayfair, United Therapeutics, And Ciena Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (July 14-July 18): Are The Others In Your Portfolio? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ciena (NYSE:CIEN)
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.47%
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Broadcom Stock Soars to All-Time High: Market Cap Hits $1.44 Trillion
- Truist Securities raises Broadcom stock price target to $365 on AI growth
- Celestica shares jump on BMO’s OpenAI supplier expectations
- Stock Market Leaders Have This Common Trait Before An Upside Breakout
- Celestica stock reaches all-time high of 218.86 USD
- Celestica Surges 139% in 6 Months: How to Play the Stock
Дневной диапазон
248.23 258.16
Годовой диапазон
48.97 258.16
- Предыдущее закрытие
- 248.82
- Open
- 248.92
- Bid
- 254.42
- Ask
- 254.72
- Low
- 248.23
- High
- 258.16
- Объем
- 6.009 K
- Дневное изменение
- 2.25%
- Месячное изменение
- 35.47%
- 6-месячное изменение
- 222.70%
- Годовое изменение
- 398.67%
