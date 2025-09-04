КотировкиРазделы
CLS: Celestica Inc

254.42 USD 5.60 (2.25%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CLS за сегодня изменился на 2.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 248.23, а максимальная — 258.16.

Следите за динамикой Celestica Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
248.23 258.16
Годовой диапазон
48.97 258.16
Предыдущее закрытие
248.82
Open
248.92
Bid
254.42
Ask
254.72
Low
248.23
High
258.16
Объем
6.009 K
Дневное изменение
2.25%
Месячное изменение
35.47%
6-месячное изменение
222.70%
Годовое изменение
398.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.