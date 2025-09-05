Währungen / CLS
CLS: Celestica Inc
252.02 USD 4.28 (1.73%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLS hat sich für heute um 1.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 246.14 bis zu einem Hoch von 256.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Celestica Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CLS News
Tagesspanne
246.14 256.47
Jahresspanne
48.97 258.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 247.74
- Eröffnung
- 252.70
- Bid
- 252.02
- Ask
- 252.32
- Tief
- 246.14
- Hoch
- 256.47
- Volumen
- 6.656 K
- Tagesänderung
- 1.73%
- Monatsänderung
- 34.20%
- 6-Monatsänderung
- 219.66%
- Jahresänderung
- 393.96%
