CLS: Celestica Inc

252.02 USD 4.28 (1.73%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CLS hat sich für heute um 1.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 246.14 bis zu einem Hoch von 256.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Celestica Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
246.14 256.47
Jahresspanne
48.97 258.16
Vorheriger Schlusskurs
247.74
Eröffnung
252.70
Bid
252.02
Ask
252.32
Tief
246.14
Hoch
256.47
Volumen
6.656 K
Tagesänderung
1.73%
Monatsänderung
34.20%
6-Monatsänderung
219.66%
Jahresänderung
393.96%
