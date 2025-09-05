CotizacionesSecciones
CLS
CLS: Celestica Inc

247.74 USD 6.68 (2.63%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CLS de hoy ha cambiado un -2.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 239.80, mientras que el máximo ha alcanzado 254.29.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
239.80 254.29
Rango anual
48.97 258.16
Cierres anteriores
254.42
Open
253.02
Bid
247.74
Ask
248.04
Low
239.80
High
254.29
Volumen
6.920 K
Cambio diario
-2.63%
Cambio mensual
31.92%
Cambio a 6 meses
214.23%
Cambio anual
385.57%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B