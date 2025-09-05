통화 / CLS
CLS: Celestica Inc
253.21 USD 1.19 (0.47%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CLS 환율이 오늘 0.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 242.78이고 고가는 255.24이었습니다.
Celestica Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
242.78 255.24
년간 변동
48.97 258.16
- 이전 종가
- 252.02
- 시가
- 252.42
- Bid
- 253.21
- Ask
- 253.51
- 저가
- 242.78
- 고가
- 255.24
- 볼륨
- 6.789 K
- 일일 변동
- 0.47%
- 월 변동
- 34.83%
- 6개월 변동
- 221.17%
- 년간 변동율
- 396.30%
