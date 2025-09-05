货币 / CLS
CLS: Celestica Inc
254.42 USD 5.60 (2.25%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLS汇率已更改2.25%。当日，交易品种以低点248.23和高点258.16进行交易。
关注Celestica Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLS新闻
- Wall Street Has Eyes On This AI Infrastructure Stock. Here's Why.
- Top 6 Tech Stocks For Q4
- Celestica股票创历史新高，达257.4美元
- Celestica stock hits all-time high at 257.4 USD
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- CLS vs. ASTS: Which Technology Stock Suits Your Risk Profile?
- 麦格理以"优于大盘"评级首次覆盖博通股票，看好AI增长
- Macquarie initiates Broadcom stock with Outperform rating on AI growth
- Arista Stock Rises After Touting AI Growth Outlook At Analyst Day
- Celestica (CLS) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- 加拿大股市上涨；截至收盘加拿大多伦多S&P/TSX 综合指数上涨0.78%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.78%
- Is Trending Stock Celestica, Inc. (CLS) a Buy Now?
- Celestica Rides on Robust Supply Chain Network: Will it Fuel Growth?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amphenol, Western Digital, Celestica, Jabil and Comfort Systems USA
- The Zacks Rank Explained: How to Find Strong Buy Computer and Technology Stocks
- Grab These 5 Stocks Thriving on AI Boom and Having More Room to Run
- Wayfair, United Therapeutics, And Ciena Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (July 14-July 18): Are The Others In Your Portfolio? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ciena (NYSE:CIEN)
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.47%
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Broadcom Stock Soars to All-Time High: Market Cap Hits $1.44 Trillion
- Truist Securities raises Broadcom stock price target to $365 on AI growth
- Celestica shares jump on BMO’s OpenAI supplier expectations
- Stock Market Leaders Have This Common Trait Before An Upside Breakout
日范围
248.23 258.16
年范围
48.97 258.16
- 前一天收盘价
- 248.82
- 开盘价
- 248.92
- 卖价
- 254.42
- 买价
- 254.72
- 最低价
- 248.23
- 最高价
- 258.16
- 交易量
- 6.009 K
- 日变化
- 2.25%
- 月变化
- 35.47%
- 6个月变化
- 222.70%
- 年变化
- 398.67%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值