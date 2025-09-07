FiyatlarBölümler
CLS: Celestica Inc

253.21 USD 1.19 (0.47%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CLS fiyatı bugün 0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 242.78 ve Yüksek fiyatı olarak 255.24 aralığında işlem gördü.

Celestica Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
242.78 255.24
Yıllık aralık
48.97 258.16
Önceki kapanış
252.02
Açılış
252.42
Satış
253.21
Alış
253.51
Düşük
242.78
Yüksek
255.24
Hacim
6.789 K
Günlük değişim
0.47%
Aylık değişim
34.83%
6 aylık değişim
221.17%
Yıllık değişim
396.30%
21 Eylül, Pazar