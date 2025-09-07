Dövizler / CLS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CLS: Celestica Inc
253.21 USD 1.19 (0.47%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CLS fiyatı bugün 0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 242.78 ve Yüksek fiyatı olarak 255.24 aralığında işlem gördü.
Celestica Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLS haberleri
- Powerhouse Celestica Stock, Up 168% in 2025, Forms Fresh Buy Point
- Celestica: Here's Why I Think Celestica Is Poised To Beat Analyst Estimates (NYSE:CLS)
- JBL Stock Before Q4 Earnings: A Smart Buy or Risky Investment?
- Celestica Stock: A Low-Key And Silent Player Leading The 800G Transition (NYSE:CLS)
- Wall Street Has Eyes On This AI Infrastructure Stock. Here's Why.
- Celestica (CLS) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Celestica: Time To Temper Optimism (Downgrade) (NYSE:CLS)
- JBL Rides on Strength in Intelligent Infrastructure: Will it Persist?
- Top 6 Tech Stocks For Q4
- Celestica hisseleri 257,4 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Celestica stock hits all-time high at 257.4 USD
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- CLS vs. ASTS: Which Technology Stock Suits Your Risk Profile?
- Macquarie, Broadcom hissesini AI büyümesi nedeniyle Outperform notu ile başlattı
- Macquarie initiates Broadcom stock with Outperform rating on AI growth
- Arista Stock Rises After Touting AI Growth Outlook At Analyst Day
- Celestica (CLS) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.78%
- Is Trending Stock Celestica, Inc. (CLS) a Buy Now?
- Celestica Rides on Robust Supply Chain Network: Will it Fuel Growth?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amphenol, Western Digital, Celestica, Jabil and Comfort Systems USA
- The Zacks Rank Explained: How to Find Strong Buy Computer and Technology Stocks
- Grab These 5 Stocks Thriving on AI Boom and Having More Room to Run
- Wayfair, United Therapeutics, And Ciena Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (July 14-July 18): Are The Others In Your Portfolio? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ciena (NYSE:CIEN)
Günlük aralık
242.78 255.24
Yıllık aralık
48.97 258.16
- Önceki kapanış
- 252.02
- Açılış
- 252.42
- Satış
- 253.21
- Alış
- 253.51
- Düşük
- 242.78
- Yüksek
- 255.24
- Hacim
- 6.789 K
- Günlük değişim
- 0.47%
- Aylık değişim
- 34.83%
- 6 aylık değişim
- 221.17%
- Yıllık değişim
- 396.30%
21 Eylül, Pazar