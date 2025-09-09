Валюты / CEG
CEG: Constellation Energy Corporation
322.91 USD 7.51 (2.27%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CEG за сегодня изменился на -2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 321.50, а максимальная — 332.86.
Следите за динамикой Constellation Energy Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CEG
Дневной диапазон
321.50 332.86
Годовой диапазон
161.43 354.01
- Предыдущее закрытие
- 330.42
- Open
- 332.05
- Bid
- 322.91
- Ask
- 323.21
- Low
- 321.50
- High
- 332.86
- Объем
- 3.222 K
- Дневное изменение
- -2.27%
- Месячное изменение
- 7.46%
- 6-месячное изменение
- 61.12%
- Годовое изменение
- 24.56%
