통화 / CEG
CEG: Constellation Energy Corporation
330.90 USD 8.19 (2.54%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CEG 환율이 오늘 2.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 319.76이고 고가는 331.86이었습니다.
Constellation Energy Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CEG News
일일 변동 비율
319.76 331.86
년간 변동
161.43 354.01
- 이전 종가
- 322.71
- 시가
- 325.71
- Bid
- 330.90
- Ask
- 331.20
- 저가
- 319.76
- 고가
- 331.86
- 볼륨
- 3.836 K
- 일일 변동
- 2.54%
- 월 변동
- 10.12%
- 6개월 변동
- 65.10%
- 년간 변동율
- 27.64%
