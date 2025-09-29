- Обзор рынка
BW-PA: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp
Курс BW-PA за сегодня изменился на 3.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.02, а максимальная — 15.80.
Следите за динамикой Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BW-PA сегодня?
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp (BW-PA) сегодня оценивается на уровне 15.64. Инструмент торгуется в пределах 3.03%, вчерашнее закрытие составило 15.18, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BW-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp?
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp в настоящее время оценивается в 15.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 108.81% и USD. Отслеживайте движения BW-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции BW-PA?
Вы можете купить акции Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp (BW-PA) по текущей цене 15.64. Ордера обычно размещаются около 15.64 или 15.94, тогда как 32 и 2.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BW-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BW-PA?
Инвестирование в Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp предполагает учет годового диапазона 4.67 - 17.50 и текущей цены 15.64. Многие сравнивают 9.68% и 108.81% перед размещением ордеров на 15.64 или 15.94. Изучайте ежедневные изменения цены BW-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.?
Самая высокая цена Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW-PA) за последний год составила 17.50. Акции заметно колебались в пределах 4.67 - 17.50, сравнение с 15.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.?
Самая низкая цена Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW-PA) за год составила 4.67. Сравнение с текущими 15.64 и 4.67 - 17.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BW-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BW-PA?
В прошлом Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.18 и 108.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.18
- Open
- 15.33
- Bid
- 15.64
- Ask
- 15.94
- Low
- 15.02
- High
- 15.80
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- 3.03%
- Месячное изменение
- 9.68%
- 6-месячное изменение
- 108.81%
- Годовое изменение
- 108.81%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%