BW-PA: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp
Le taux de change de BW-PA a changé de 0.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.02 et à un maximum de 15.80.
Suivez la dynamique Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BW-PA aujourd'hui ?
L'action Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp est cotée à 15.29 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.72%, a clôturé hier à 15.18 et son volume d'échange a atteint 35. Le graphique en temps réel du cours de BW-PA présente ces mises à jour.
L'action Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp verse-t-elle des dividendes ?
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp est actuellement valorisé à 15.29. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 104.14% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BW-PA.
Comment acheter des actions BW-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp au cours actuel de 15.29. Les ordres sont généralement placés à proximité de 15.29 ou de 15.59, le 35 et le -0.26% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BW-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BW-PA ?
Investir dans Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 4.67 - 17.50 et le prix actuel 15.29. Beaucoup comparent 7.22% et 104.14% avant de passer des ordres à 15.29 ou 15.59. Consultez le graphique du cours de BW-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. l'année dernière était 17.50. Au cours de 4.67 - 17.50, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 15.18 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. ?
Le cours le plus bas de Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW-PA) sur l'année a été 4.67. Sa comparaison avec 15.29 et 4.67 - 17.50 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BW-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BW-PA a-t-elle été divisée ?
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 15.18 et 104.14% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 15.18
- Ouverture
- 15.33
- Bid
- 15.29
- Ask
- 15.59
- Plus Bas
- 15.02
- Plus Haut
- 15.80
- Volume
- 35
- Changement quotidien
- 0.72%
- Changement Mensuel
- 7.22%
- Changement à 6 Mois
- 104.14%
- Changement Annuel
- 104.14%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4