CotizacionesSecciones
Divisas / BW-PA
Volver a Acciones

BW-PA: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp

15.29 USD 0.11 (0.72%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BW-PA de hoy ha cambiado un 0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.02, mientras que el máximo ha alcanzado 15.80.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de BW-PA hoy?

Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp (BW-PA) se evalúa hoy en 15.29. El instrumento se negocia dentro de 0.72%; el cierre de ayer ha sido 15.18 y el volumen comercial ha alcanzado 35. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BW-PA en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp?

Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp se evalúa actualmente en 15.29. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 104.14% y USD. Monitoree los movimientos de BW-PA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BW-PA?

Puede comprar acciones de Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp (BW-PA) al precio actual de 15.29. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 15.29 o 15.59, mientras que 35 y -0.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BW-PA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BW-PA?

Invertir en Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp implica tener en cuenta el rango anual 4.67 - 17.50 y el precio actual 15.29. Muchos comparan 7.22% y 104.14% antes de colocar órdenes en 15.29 o 15.59. Estudie los cambios diarios de precios de BW-PA en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.?

El precio más alto de Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW-PA) en el último año ha sido 17.50. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 4.67 - 17.50, una comparación con 15.18 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.?

El precio más bajo de Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW-PA) para el año ha sido 4.67. La comparación con los actuales 15.29 y 4.67 - 17.50 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BW-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BW-PA?

En el pasado, Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 15.18 y 104.14% después de las acciones corporativas.

Rango diario
15.02 15.80
Rango anual
4.67 17.50
Cierres anteriores
15.18
Open
15.33
Bid
15.29
Ask
15.59
Low
15.02
High
15.80
Volumen
35
Cambio diario
0.72%
Cambio mensual
7.22%
Cambio a 6 meses
104.14%
Cambio anual
104.14%
29 septiembre, lunes
11:30
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Pendientes m/m
Act.
4.0%
Pronós.
2.0%
Prev.
-0.3%
17:30
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.