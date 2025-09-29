- Panorámica
BW-PA: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp
El tipo de cambio de BW-PA de hoy ha cambiado un 0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.02, mientras que el máximo ha alcanzado 15.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BW-PA hoy?
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp (BW-PA) se evalúa hoy en 15.29. El instrumento se negocia dentro de 0.72%; el cierre de ayer ha sido 15.18 y el volumen comercial ha alcanzado 35. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BW-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp?
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp se evalúa actualmente en 15.29. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 104.14% y USD. Monitoree los movimientos de BW-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BW-PA?
Puede comprar acciones de Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp (BW-PA) al precio actual de 15.29. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 15.29 o 15.59, mientras que 35 y -0.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BW-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BW-PA?
Invertir en Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp implica tener en cuenta el rango anual 4.67 - 17.50 y el precio actual 15.29. Muchos comparan 7.22% y 104.14% antes de colocar órdenes en 15.29 o 15.59. Estudie los cambios diarios de precios de BW-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.?
El precio más alto de Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW-PA) en el último año ha sido 17.50. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 4.67 - 17.50, una comparación con 15.18 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.?
El precio más bajo de Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW-PA) para el año ha sido 4.67. La comparación con los actuales 15.29 y 4.67 - 17.50 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BW-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BW-PA?
En el pasado, Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 15.18 y 104.14% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 15.18
- Open
- 15.33
- Bid
- 15.29
- Ask
- 15.59
- Low
- 15.02
- High
- 15.80
- Volumen
- 35
- Cambio diario
- 0.72%
- Cambio mensual
- 7.22%
- Cambio a 6 meses
- 104.14%
- Cambio anual
- 104.14%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.