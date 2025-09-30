- Visão do mercado
BW-PA: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp
A taxa do BW-PA para hoje mudou para 0.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.02 e o mais alto foi 15.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BW-PA hoje?
Hoje Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp (BW-PA) está avaliado em 15.29. O instrumento é negociado dentro de 0.72%, o fechamento de ontem foi 15.18, e o volume de negociação atingiu 35. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BW-PA em tempo real.
As ações de Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp pagam dividendos?
Atualmente Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp está avaliado em 15.29. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 104.14% e USD. Monitore os movimentos de BW-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BW-PA?
Você pode comprar ações de Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp (BW-PA) pelo preço atual 15.29. Ordens geralmente são executadas perto de 15.29 ou 15.59, enquanto 35 e -0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BW-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BW-PA?
Investir em Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp envolve considerar a faixa anual 4.67 - 17.50 e o preço atual 15.29. Muitos comparam 7.22% e 104.14% antes de enviar ordens em 15.29 ou 15.59. Estude as mudanças diárias de preço de BW-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.?
O maior preço de Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW-PA) no último ano foi 17.50. As ações oscilaram bastante dentro de 4.67 - 17.50, e a comparação com 15.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.?
O menor preço de Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW-PA) no ano foi 4.67. A comparação com o preço atual 15.29 e 4.67 - 17.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BW-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BW-PA?
No passado Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 15.18 e 104.14% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 15.18
- Open
- 15.33
- Bid
- 15.29
- Ask
- 15.59
- Low
- 15.02
- High
- 15.80
- Volume
- 35
- Mudança diária
- 0.72%
- Mudança mensal
- 7.22%
- Mudança de 6 meses
- 104.14%
- Mudança anual
- 104.14%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4