BW-PA: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp

15.29 USD 0.11 (0.72%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BW-PA para hoje mudou para 0.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.02 e o mais alto foi 15.80.

Veja a dinâmica do par de moedas Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BW-PA hoje?

Hoje Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp (BW-PA) está avaliado em 15.29. O instrumento é negociado dentro de 0.72%, o fechamento de ontem foi 15.18, e o volume de negociação atingiu 35. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BW-PA em tempo real.

As ações de Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp pagam dividendos?

Atualmente Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp está avaliado em 15.29. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 104.14% e USD. Monitore os movimentos de BW-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BW-PA?

Você pode comprar ações de Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp (BW-PA) pelo preço atual 15.29. Ordens geralmente são executadas perto de 15.29 ou 15.59, enquanto 35 e -0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BW-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BW-PA?

Investir em Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp envolve considerar a faixa anual 4.67 - 17.50 e o preço atual 15.29. Muitos comparam 7.22% e 104.14% antes de enviar ordens em 15.29 ou 15.59. Estude as mudanças diárias de preço de BW-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.?

O maior preço de Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW-PA) no último ano foi 17.50. As ações oscilaram bastante dentro de 4.67 - 17.50, e a comparação com 15.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.?

O menor preço de Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW-PA) no ano foi 4.67. A comparação com o preço atual 15.29 e 4.67 - 17.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BW-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BW-PA?

No passado Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 15.18 e 104.14% após os eventos corporativos.

Faixa diária
15.02 15.80
Faixa anual
4.67 17.50
Fechamento anterior
15.18
Open
15.33
Bid
15.29
Ask
15.59
Low
15.02
High
15.80
Volume
35
Mudança diária
0.72%
Mudança mensal
7.22%
Mudança de 6 meses
104.14%
Mudança anual
104.14%
