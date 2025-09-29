- 概要
BW-PA: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp
BW-PAの今日の為替レートは、0.72%変化しました。日中、通貨は1あたり15.02の安値と15.80の高値で取引されました。
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BW-PA株の現在の価格は？
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perpの株価は本日15.29です。0.72%内で取引され、前日の終値は15.18、取引量は35に達しました。BW-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perpの株は配当を出しますか？
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perpの現在の価格は15.29です。配当方針は会社によりますが、投資家は104.14%やUSDにも注目します。BW-PAの動きはライブチャートで確認できます。
BW-PA株を買う方法は？
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perpの株は現在15.29で購入可能です。注文は通常15.29または15.59付近で行われ、35や-0.26%が市場の動きを示します。BW-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
BW-PA株に投資する方法は？
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perpへの投資では、年間の値幅4.67 - 17.50と現在の15.29を考慮します。注文は多くの場合15.29や15.59で行われる前に、7.22%や104.14%と比較されます。BW-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.の株の最高値は？
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.の過去1年の最高値は17.50でした。4.67 - 17.50内で株価は大きく変動し、15.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.の株の最低値は？
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.(BW-PA)の年間最安値は4.67でした。現在の15.29や4.67 - 17.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BW-PAの動きはライブチャートで確認できます。
BW-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、15.18、104.14%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 15.18
- 始値
- 15.33
- 買値
- 15.29
- 買値
- 15.59
- 安値
- 15.02
- 高値
- 15.80
- 出来高
- 35
- 1日の変化
- 0.72%
- 1ヶ月の変化
- 7.22%
- 6ヶ月の変化
- 104.14%
- 1年の変化
- 104.14%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前