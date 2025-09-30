KurseKategorien
BW-PA: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp

15.29 USD 0.11 (0.72%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BW-PA hat sich für heute um 0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.02 bis zu einem Hoch von 15.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BW-PA heute?

Die Aktie von Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp (BW-PA) notiert heute bei 15.29. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.72% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 15.18 und das Handelsvolumen erreichte 35. Das Live-Chart von BW-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BW-PA Dividenden?

Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp wird derzeit mit 15.29 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 104.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BW-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich BW-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp (BW-PA) zum aktuellen Kurs von 15.29 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 15.29 oder 15.59 platziert, während 35 und -0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BW-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BW-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp müssen die jährliche Spanne 4.67 - 17.50 und der aktuelle Kurs 15.29 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.22% und 104.14%, bevor sie Orders zu 15.29 oder 15.59 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BW-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.?

Der höchste Kurs von Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW-PA) im vergangenen Jahr lag bei 17.50. Innerhalb von 4.67 - 17.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 15.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW-PA) im Laufe des Jahres betrug 4.67. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 15.29 und der Spanne 4.67 - 17.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BW-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BW-PA statt?

Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 15.18 und 104.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
15.02 15.80
Jahresspanne
4.67 17.50
Vorheriger Schlusskurs
15.18
Eröffnung
15.33
Bid
15.29
Ask
15.59
Tief
15.02
Hoch
15.80
Volumen
35
Tagesänderung
0.72%
Monatsänderung
7.22%
6-Monatsänderung
104.14%
Jahresänderung
104.14%
