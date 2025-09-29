BW-PA: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp
今日BW-PA汇率已更改0.72%。当日，交易品种以低点15.02和高点15.80进行交易。
关注Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BW-PA股票今天的价格是多少？
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp股票今天的定价为15.29。它在0.72%范围内交易，昨天的收盘价为15.18，交易量达到35。BW-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp股票是否支付股息？
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp目前的价值为15.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注104.14%和USD。实时查看图表以跟踪BW-PA走势。
如何购买BW-PA股票？
您可以以15.29的当前价格购买Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp股票。订单通常设置在15.29或15.59附近，而35和-0.26%显示市场活动。立即关注BW-PA的实时图表更新。
如何投资BW-PA股票？
投资Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp需要考虑年度范围4.67 - 17.50和当前价格15.29。许多人在以15.29或15.59下订单之前，会比较7.22%和。实时查看BW-PA价格图表，了解每日变化。
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.的最高价格是17.50。在4.67 - 17.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp的绩效。
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.股票的最低价格是多少？
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.（BW-PA）的最低价格为4.67。将其与当前的15.29和4.67 - 17.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BW-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BW-PA股票是什么时候拆分的？
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.18和104.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.18
- 开盘价
- 15.33
- 卖价
- 15.29
- 买价
- 15.59
- 最低价
- 15.02
- 最高价
- 15.80
- 交易量
- 35
- 日变化
- 0.72%
- 月变化
- 7.22%
- 6个月变化
- 104.14%
- 年变化
- 104.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值