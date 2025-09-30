QuotazioniSezioni
Valute / BW-PA
BW-PA: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp

15.29 USD 0.11 (0.72%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BW-PA ha avuto una variazione del 0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.02 e ad un massimo di 15.80.

Segui le dinamiche di Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BW-PA oggi?

Oggi le azioni Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp sono prezzate a 15.29. Viene scambiato all'interno di 0.72%, la chiusura di ieri è stata 15.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 35. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BW-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp pagano dividendi?

Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp è attualmente valutato a 15.29. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 104.14% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BW-PA.

Come acquistare azioni BW-PA?

Puoi acquistare azioni Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp al prezzo attuale di 15.29. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.29 o 15.59, mentre 35 e -0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BW-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BW-PA?

Investire in Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp implica considerare l'intervallo annuale 4.67 - 17.50 e il prezzo attuale 15.29. Molti confrontano 7.22% e 104.14% prima di effettuare ordini su 15.29 o 15.59. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BW-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.?

Il prezzo massimo di Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. nell'ultimo anno è stato 17.50. All'interno di 4.67 - 17.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 15.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.?

Il prezzo più basso di Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW-PA) nel corso dell'anno è stato 4.67. Confrontandolo con gli attuali 15.29 e 4.67 - 17.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BW-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BW-PA?

Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 15.18 e 104.14%.

Intervallo Giornaliero
15.02 15.80
Intervallo Annuale
4.67 17.50
Chiusura Precedente
15.18
Apertura
15.33
Bid
15.29
Ask
15.59
Minimo
15.02
Massimo
15.80
Volume
35
Variazione giornaliera
0.72%
Variazione Mensile
7.22%
Variazione Semestrale
104.14%
Variazione Annuale
104.14%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4