- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BW-PA: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp
Il tasso di cambio BW-PA ha avuto una variazione del 0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.02 e ad un massimo di 15.80.
Segui le dinamiche di Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BW-PA oggi?
Oggi le azioni Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp sono prezzate a 15.29. Viene scambiato all'interno di 0.72%, la chiusura di ieri è stata 15.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 35. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BW-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp pagano dividendi?
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp è attualmente valutato a 15.29. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 104.14% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BW-PA.
Come acquistare azioni BW-PA?
Puoi acquistare azioni Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp al prezzo attuale di 15.29. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.29 o 15.59, mentre 35 e -0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BW-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BW-PA?
Investire in Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp implica considerare l'intervallo annuale 4.67 - 17.50 e il prezzo attuale 15.29. Molti confrontano 7.22% e 104.14% prima di effettuare ordini su 15.29 o 15.59. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BW-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.?
Il prezzo massimo di Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. nell'ultimo anno è stato 17.50. All'interno di 4.67 - 17.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 15.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.?
Il prezzo più basso di Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW-PA) nel corso dell'anno è stato 4.67. Confrontandolo con gli attuali 15.29 e 4.67 - 17.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BW-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BW-PA?
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75% Series A Cumulative Perp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 15.18 e 104.14%.
- Chiusura Precedente
- 15.18
- Apertura
- 15.33
- Bid
- 15.29
- Ask
- 15.59
- Minimo
- 15.02
- Massimo
- 15.80
- Volume
- 35
- Variazione giornaliera
- 0.72%
- Variazione Mensile
- 7.22%
- Variazione Semestrale
- 104.14%
- Variazione Annuale
- 104.14%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4