BHF: Brighthouse Financial Inc
46.82 USD 0.39 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BHF за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.37, а максимальная — 47.33.
Следите за динамикой Brighthouse Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BHF
- Voya Financial Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Brighthouse Financial's Potential Acquisition Does Not Change My PFD Sell Rating (BHF)
- Is the Options Market Predicting a Spike in BHF Stock?
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Oracle, Nebius and Teck Resources rise premarket; Apple falls
- Brighthouse Financial appoints new COO and CAO, outlines executive compensation
- U.S. Life Insurance Q2'25 Earnings Recap: AI, New 401(k) Options, Strategic Moves
- Brighthouse Financial Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- VOYA Stock Trading at a Discount to Industry at 1.11X: Time to Buy?
- Brighthouse Financial Q2 Earnings Miss Estimates on Lower Premiums
- Brighthouse Financial Q2 2025 slides: Adjusted earnings decline amid investment challenges
- Brighthouse Financial (BHF) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Brighthouse (BHF) Q2 EPS Drops 38%
- Brighthouse Financial (BHF) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- F&G Annuities & Life, Inc. (FG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- The Baldwin Insurance Group (BWIN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Brighthouse Financial (BHF) Q2 Earnings Expected to Decline
- Brighthouse Financial earnings missed by $1.34, revenue fell short of estimates
- Strength Seen in Brighthouse Financial (BHF): Can Its 6.2% Jump Turn into More Strength?
- Implied Volatility Surging for Brighthouse Financial Stock Options
- Brighthouse Financial: M&A Chatter Accelerates But Outcome Is Uncertain (Upgrade) (BHF)
- Johnson&Johnson, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
Дневной диапазон
46.37 47.33
Годовой диапазон
42.07 64.12
- Предыдущее закрытие
- 47.21
- Open
- 47.03
- Bid
- 46.82
- Ask
- 47.12
- Low
- 46.37
- High
- 47.33
- Объем
- 1.670 K
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- 0.47%
- 6-месячное изменение
- -18.84%
- Годовое изменение
- 4.84%
