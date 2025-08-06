Dövizler / BHF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BHF: Brighthouse Financial Inc
57.59 USD 12.33 (27.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BHF fiyatı bugün 27.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.73 ve Yüksek fiyatı olarak 60.74 aralığında işlem gördü.
Brighthouse Financial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHF haberleri
- Investing.com’un haftanın hisseleri
- Brighthouse: Acquisition Appears Likely (NASDAQ:BHF)
- Raymond James, Brighthouse Financial hissesi için güçlü alım tavsiyesini yineledi
- Raymond James reiterates strong buy rating on Brighthouse Financial stock
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Brighthouse Financial hisseleri Aquarian ile satın alma görüşmeleri sonrası fırladı
- Brighthouse Financial stock soars on acquisition talks with Aquarian
- Voya Financial Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Brighthouse Financial's Potential Acquisition Does Not Change My PFD Sell Rating (BHF)
- Is the Options Market Predicting a Spike in BHF Stock?
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Oracle, Nebius and Teck Resources rise premarket; Apple falls
- Brighthouse Financial appoints new COO and CAO, outlines executive compensation
- U.S. Life Insurance Q2'25 Earnings Recap: AI, New 401(k) Options, Strategic Moves
- Brighthouse Financial Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- VOYA Stock Trading at a Discount to Industry at 1.11X: Time to Buy?
- Brighthouse Financial Q2 Earnings Miss Estimates on Lower Premiums
- Brighthouse Financial Q2 2025 slides: Adjusted earnings decline amid investment challenges
- Brighthouse Financial (BHF) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Brighthouse (BHF) Q2 EPS Drops 38%
- Brighthouse Financial (BHF) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- F&G Annuities & Life, Inc. (FG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
Günlük aralık
44.73 60.74
Yıllık aralık
42.07 64.12
- Önceki kapanış
- 45.26
- Açılış
- 45.36
- Satış
- 57.59
- Alış
- 57.89
- Düşük
- 44.73
- Yüksek
- 60.74
- Hacim
- 27.091 K
- Günlük değişim
- 27.24%
- Aylık değişim
- 23.58%
- 6 aylık değişim
- -0.17%
- Yıllık değişim
- 28.95%
21 Eylül, Pazar