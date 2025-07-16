货币 / BHF
BHF: Brighthouse Financial Inc
46.62 USD 0.20 (0.43%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BHF汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点46.60和高点47.22进行交易。
关注Brighthouse Financial Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHF新闻
- Voya Financial Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Brighthouse Financial's Potential Acquisition Does Not Change My PFD Sell Rating (BHF)
- Is the Options Market Predicting a Spike in BHF Stock?
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Oracle, Nebius and Teck Resources rise premarket; Apple falls
- Brighthouse Financial appoints new COO and CAO, outlines executive compensation
- U.S. Life Insurance Q2'25 Earnings Recap: AI, New 401(k) Options, Strategic Moves
- Brighthouse Financial Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- VOYA Stock Trading at a Discount to Industry at 1.11X: Time to Buy?
- Brighthouse Financial Q2 Earnings Miss Estimates on Lower Premiums
- Brighthouse Financial Q2 2025 slides: Adjusted earnings decline amid investment challenges
- Brighthouse Financial (BHF) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Brighthouse (BHF) Q2 EPS Drops 38%
- Brighthouse Financial (BHF) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- F&G Annuities & Life, Inc. (FG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- The Baldwin Insurance Group (BWIN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Brighthouse Financial (BHF) Q2 Earnings Expected to Decline
- Brighthouse Financial earnings missed by $1.34, revenue fell short of estimates
- Strength Seen in Brighthouse Financial (BHF): Can Its 6.2% Jump Turn into More Strength?
- Implied Volatility Surging for Brighthouse Financial Stock Options
- Brighthouse Financial: M&A Chatter Accelerates But Outcome Is Uncertain (Upgrade) (BHF)
- Johnson&Johnson, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
日范围
46.60 47.22
年范围
42.07 64.12
- 前一天收盘价
- 46.82
- 开盘价
- 46.90
- 卖价
- 46.62
- 买价
- 46.92
- 最低价
- 46.60
- 最高价
- 47.22
- 交易量
- 178
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- -19.19%
- 年变化
- 4.39%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值