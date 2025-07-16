Divisas / BHF
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BHF: Brighthouse Financial Inc
45.95 USD 0.87 (1.86%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BHF de hoy ha cambiado un -1.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.63, mientras que el máximo ha alcanzado 47.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Brighthouse Financial Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHF News
- Voya Financial Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Brighthouse Financial's Potential Acquisition Does Not Change My PFD Sell Rating (BHF)
- Is the Options Market Predicting a Spike in BHF Stock?
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Oracle, Nebius and Teck Resources rise premarket; Apple falls
- Brighthouse Financial appoints new COO and CAO, outlines executive compensation
- U.S. Life Insurance Q2'25 Earnings Recap: AI, New 401(k) Options, Strategic Moves
- Brighthouse Financial Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- VOYA Stock Trading at a Discount to Industry at 1.11X: Time to Buy?
- Brighthouse Financial Q2 Earnings Miss Estimates on Lower Premiums
- Brighthouse Financial Q2 2025 slides: Adjusted earnings decline amid investment challenges
- Brighthouse Financial (BHF) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Brighthouse (BHF) Q2 EPS Drops 38%
- Brighthouse Financial (BHF) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- F&G Annuities & Life, Inc. (FG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- The Baldwin Insurance Group (BWIN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Brighthouse Financial (BHF) Q2 Earnings Expected to Decline
- Brighthouse Financial earnings missed by $1.34, revenue fell short of estimates
- Strength Seen in Brighthouse Financial (BHF): Can Its 6.2% Jump Turn into More Strength?
- Implied Volatility Surging for Brighthouse Financial Stock Options
- Brighthouse Financial: M&A Chatter Accelerates But Outcome Is Uncertain (Upgrade) (BHF)
- Johnson&Johnson, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
Rango diario
45.63 47.22
Rango anual
42.07 64.12
- Cierres anteriores
- 46.82
- Open
- 46.90
- Bid
- 45.95
- Ask
- 46.25
- Low
- 45.63
- High
- 47.22
- Volumen
- 1.433 K
- Cambio diario
- -1.86%
- Cambio mensual
- -1.39%
- Cambio a 6 meses
- -20.35%
- Cambio anual
- 2.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B