통화 / BHF
BHF: Brighthouse Financial Inc
57.59 USD 12.33 (27.24%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BHF 환율이 오늘 27.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 44.73이고 고가는 60.74이었습니다.
Brighthouse Financial Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BHF News
일일 변동 비율
44.73 60.74
년간 변동
42.07 64.12
- 이전 종가
- 45.26
- 시가
- 45.36
- Bid
- 57.59
- Ask
- 57.89
- 저가
- 44.73
- 고가
- 60.74
- 볼륨
- 27.091 K
- 일일 변동
- 27.24%
- 월 변동
- 23.58%
- 6개월 변동
- -0.17%
- 년간 변동율
- 28.95%
