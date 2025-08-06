Devises / BHF
BHF: Brighthouse Financial Inc
57.59 USD 12.33 (27.24%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BHF a changé de 27.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.73 et à un maximum de 60.74.
Suivez la dynamique Brighthouse Financial Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BHF Nouvelles
Range quotidien
44.73 60.74
Range Annuel
42.07 64.12
- Clôture Précédente
- 45.26
- Ouverture
- 45.36
- Bid
- 57.59
- Ask
- 57.89
- Plus Bas
- 44.73
- Plus Haut
- 60.74
- Volume
- 27.091 K
- Changement quotidien
- 27.24%
- Changement Mensuel
- 23.58%
- Changement à 6 Mois
- -0.17%
- Changement Annuel
- 28.95%
20 septembre, samedi