QuotazioniSezioni
Valute / BHF
Tornare a Azioni

BHF: Brighthouse Financial Inc

57.59 USD 12.33 (27.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BHF ha avuto una variazione del 27.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.73 e ad un massimo di 60.74.

Segui le dinamiche di Brighthouse Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BHF News

Intervallo Giornaliero
44.73 60.74
Intervallo Annuale
42.07 64.12
Chiusura Precedente
45.26
Apertura
45.36
Bid
57.59
Ask
57.89
Minimo
44.73
Massimo
60.74
Volume
27.091 K
Variazione giornaliera
27.24%
Variazione Mensile
23.58%
Variazione Semestrale
-0.17%
Variazione Annuale
28.95%
20 settembre, sabato