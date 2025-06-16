КотировкиРазделы
BGSF
BGSF: BGSF Inc

7.59 USD 0.25 (3.19%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BGSF за сегодня изменился на -3.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.55, а максимальная — 8.01.

Следите за динамикой BGSF Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BGSF

Дневной диапазон
7.55 8.01
Годовой диапазон
2.91 9.06
Предыдущее закрытие
7.84
Open
7.86
Bid
7.59
Ask
7.89
Low
7.55
High
8.01
Объем
620
Дневное изменение
-3.19%
Месячное изменение
24.02%
6-месячное изменение
100.79%
Годовое изменение
-8.00%
