Валюты / BGSF
BGSF: BGSF Inc
7.59 USD 0.25 (3.19%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BGSF за сегодня изменился на -3.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.55, а максимальная — 8.01.
Следите за динамикой BGSF Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BGSF
- What's Going On With BGSF Stock Friday? - BGSF (NYSE:BGSF)
- BGSF выплатит специальные дивиденды в размере $2,00 на акцию от продажи активов
- BGSF to pay $2.00 per share special dividend from asset sale
- BGSF completes $99 million sale of professional division to INSPYR
- BGSF shareholders approve sale of professional division to Inspyr Solutions
- Bgsf (BGSF) Q2 Revenue Falls 9%
- BG Staffing Inc earnings missed by $0.21, revenue fell short of estimates
- BGSF validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 66% return
- BGSF Stock: Strong Buy On $99 Million Deal (NYSE:BGSF)
- This five-star fund manager says even smart investors have been missing the greatest theme of our time
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- BGSF stock soars after agreeing to sell professional division for $99 million
- BGSF to sell professional division to INSPYR for $99 million
Дневной диапазон
7.55 8.01
Годовой диапазон
2.91 9.06
- Предыдущее закрытие
- 7.84
- Open
- 7.86
- Bid
- 7.59
- Ask
- 7.89
- Low
- 7.55
- High
- 8.01
- Объем
- 620
- Дневное изменение
- -3.19%
- Месячное изменение
- 24.02%
- 6-месячное изменение
- 100.79%
- Годовое изменение
- -8.00%
