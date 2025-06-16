Dövizler / BGSF
BGSF: BGSF Inc
7.17 USD 0.07 (0.97%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BGSF fiyatı bugün -0.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.10 ve Yüksek fiyatı olarak 7.29 aralığında işlem gördü.
BGSF Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BGSF haberleri
- What's Going On With BGSF Stock Friday? - BGSF (NYSE:BGSF)
- BGSF, varlık satışından hisse başına 2,00 dolar özel temettü ödeyecek
- BGSF to pay $2.00 per share special dividend from asset sale
- BGSF completes $99 million sale of professional division to INSPYR
- BGSF shareholders approve sale of professional division to Inspyr Solutions
- Bgsf (BGSF) Q2 Revenue Falls 9%
- BG Staffing Inc earnings missed by $0.21, revenue fell short of estimates
- BGSF validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 66% return
- BGSF Stock: Strong Buy On $99 Million Deal (NYSE:BGSF)
- This five-star fund manager says even smart investors have been missing the greatest theme of our time
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- BGSF stock soars after agreeing to sell professional division for $99 million
- BGSF to sell professional division to INSPYR for $99 million
Günlük aralık
7.10 7.29
Yıllık aralık
2.91 9.06
- Önceki kapanış
- 7.24
- Açılış
- 7.25
- Satış
- 7.17
- Alış
- 7.47
- Düşük
- 7.10
- Yüksek
- 7.29
- Hacim
- 303
- Günlük değişim
- -0.97%
- Aylık değişim
- 17.16%
- 6 aylık değişim
- 89.68%
- Yıllık değişim
- -13.09%
21 Eylül, Pazar