通貨 / BGSF
BGSF: BGSF Inc
7.24 USD 0.15 (2.12%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BGSFの今日の為替レートは、2.12%変化しました。日中、通貨は1あたり7.01の安値と7.30の高値で取引されました。
BGSF Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BGSF News
- What's Going On With BGSF Stock Friday? - BGSF (NYSE:BGSF)
- BGSFが資産売却から1株あたり2.00ドルの特別配当を支払う予定
- BGSF to pay $2.00 per share special dividend from asset sale
- BGSF completes $99 million sale of professional division to INSPYR
- BGSF shareholders approve sale of professional division to Inspyr Solutions
- Bgsf (BGSF) Q2 Revenue Falls 9%
- BG Staffing Inc earnings missed by $0.21, revenue fell short of estimates
- BGSF validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 66% return
- BGSF Stock: Strong Buy On $99 Million Deal (NYSE:BGSF)
- This five-star fund manager says even smart investors have been missing the greatest theme of our time
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- BGSF stock soars after agreeing to sell professional division for $99 million
- BGSF to sell professional division to INSPYR for $99 million
1日のレンジ
7.01 7.30
1年のレンジ
2.91 9.06
- 以前の終値
- 7.09
- 始値
- 7.10
- 買値
- 7.24
- 買値
- 7.54
- 安値
- 7.01
- 高値
- 7.30
- 出来高
- 342
- 1日の変化
- 2.12%
- 1ヶ月の変化
- 18.30%
- 6ヶ月の変化
- 91.53%
- 1年の変化
- -12.24%
