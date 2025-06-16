Devises / BGSF
BGSF: BGSF Inc
7.17 USD 0.07 (0.97%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BGSF a changé de -0.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.10 et à un maximum de 7.29.
Suivez la dynamique BGSF Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Pourquoi les actions d'Adobe se négocient-elles à la hausse de plus de 4 % ? Voici 20 actions qui bougent avant l'ouverture du marché. | Benzinga France
- What's Going On With BGSF Stock Friday? - BGSF (NYSE:BGSF)
- BGSF versera un dividende exceptionnel de 2,00€ par action suite à la vente d’actifs
- BGSF completes $99 million sale of professional division to INSPYR
- Bgsf (BGSF) Q2 Revenue Falls 9%
- BG Staffing Inc earnings missed by $0.21, revenue fell short of estimates
- BGSF validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 66% return
- BGSF Stock: Strong Buy On $99 Million Deal (NYSE:BGSF)
- This five-star fund manager says even smart investors have been missing the greatest theme of our time
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- BGSF stock soars after agreeing to sell professional division for $99 million
Range quotidien
7.10 7.29
Range Annuel
2.91 9.06
- Clôture Précédente
- 7.24
- Ouverture
- 7.25
- Bid
- 7.17
- Ask
- 7.47
- Plus Bas
- 7.10
- Plus Haut
- 7.29
- Volume
- 303
- Changement quotidien
- -0.97%
- Changement Mensuel
- 17.16%
- Changement à 6 Mois
- 89.68%
- Changement Annuel
- -13.09%
20 septembre, samedi