货币 / BGSF
BGSF: BGSF Inc
7.07 USD 0.52 (6.85%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BGSF汇率已更改-6.85%。当日，交易品种以低点7.05和高点7.45进行交易。
关注BGSF Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BGSF新闻
- What's Going On With BGSF Stock Friday? - BGSF (NYSE:BGSF)
- BGSF将从资产出售中派发每股2.00美元特别股息
- BGSF to pay $2.00 per share special dividend from asset sale
- BGSF completes $99 million sale of professional division to INSPYR
- BGSF shareholders approve sale of professional division to Inspyr Solutions
- Bgsf (BGSF) Q2 Revenue Falls 9%
- BG Staffing Inc earnings missed by $0.21, revenue fell short of estimates
- BGSF validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 66% return
- BGSF Stock: Strong Buy On $99 Million Deal (NYSE:BGSF)
- This five-star fund manager says even smart investors have been missing the greatest theme of our time
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- BGSF stock soars after agreeing to sell professional division for $99 million
- BGSF to sell professional division to INSPYR for $99 million
日范围
7.05 7.45
年范围
2.91 9.06
- 前一天收盘价
- 7.59
- 开盘价
- 7.44
- 卖价
- 7.07
- 买价
- 7.37
- 最低价
- 7.05
- 最高价
- 7.45
- 交易量
- 417
- 日变化
- -6.85%
- 月变化
- 15.52%
- 6个月变化
- 87.04%
- 年变化
- -14.30%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值