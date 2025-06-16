Währungen / BGSF
BGSF: BGSF Inc
7.18 USD 0.06 (0.83%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BGSF hat sich für heute um -0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.10 bis zu einem Hoch von 7.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die BGSF Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BGSF News
Tagesspanne
7.10 7.29
Jahresspanne
2.91 9.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.24
- Eröffnung
- 7.25
- Bid
- 7.18
- Ask
- 7.48
- Tief
- 7.10
- Hoch
- 7.29
- Volumen
- 91
- Tagesänderung
- -0.83%
- Monatsänderung
- 17.32%
- 6-Monatsänderung
- 89.95%
- Jahresänderung
- -12.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K