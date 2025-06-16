Moedas / BGSF
BGSF: BGSF Inc
7.25 USD 0.16 (2.26%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BGSF para hoje mudou para 2.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.01 e o mais alto foi 7.28.
Veja a dinâmica do par de moedas BGSF Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BGSF Notícias
Faixa diária
7.01 7.28
Faixa anual
2.91 9.06
- Fechamento anterior
- 7.09
- Open
- 7.10
- Bid
- 7.25
- Ask
- 7.55
- Low
- 7.01
- High
- 7.28
- Volume
- 258
- Mudança diária
- 2.26%
- Mudança mensal
- 18.46%
- Mudança de 6 meses
- 91.80%
- Mudança anual
- -12.12%
