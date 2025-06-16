Valute / BGSF
BGSF: BGSF Inc
7.17 USD 0.07 (0.97%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BGSF ha avuto una variazione del -0.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.10 e ad un massimo di 7.29.
Segui le dinamiche di BGSF Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BGSF News
- What's Going On With BGSF Stock Friday? - BGSF (NYSE:BGSF)
- BGSF pagherà un dividendo speciale di $2,00 per azione dalla vendita di asset
- BGSF to pay $2.00 per share special dividend from asset sale
- BGSF completes $99 million sale of professional division to INSPYR
- BGSF shareholders approve sale of professional division to Inspyr Solutions
- Bgsf (BGSF) Q2 Revenue Falls 9%
- BG Staffing Inc earnings missed by $0.21, revenue fell short of estimates
- BGSF validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 66% return
- BGSF Stock: Strong Buy On $99 Million Deal (NYSE:BGSF)
- This five-star fund manager says even smart investors have been missing the greatest theme of our time
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- BGSF stock soars after agreeing to sell professional division for $99 million
- BGSF to sell professional division to INSPYR for $99 million
Intervallo Giornaliero
7.10 7.29
Intervallo Annuale
2.91 9.06
- Chiusura Precedente
- 7.24
- Apertura
- 7.25
- Bid
- 7.17
- Ask
- 7.47
- Minimo
- 7.10
- Massimo
- 7.29
- Volume
- 303
- Variazione giornaliera
- -0.97%
- Variazione Mensile
- 17.16%
- Variazione Semestrale
- 89.68%
- Variazione Annuale
- -13.09%
21 settembre, domenica