QuotazioniSezioni
Valute / BGSF
Tornare a Azioni

BGSF: BGSF Inc

7.17 USD 0.07 (0.97%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BGSF ha avuto una variazione del -0.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.10 e ad un massimo di 7.29.

Segui le dinamiche di BGSF Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BGSF News

Intervallo Giornaliero
7.10 7.29
Intervallo Annuale
2.91 9.06
Chiusura Precedente
7.24
Apertura
7.25
Bid
7.17
Ask
7.47
Minimo
7.10
Massimo
7.29
Volume
303
Variazione giornaliera
-0.97%
Variazione Mensile
17.16%
Variazione Semestrale
89.68%
Variazione Annuale
-13.09%
21 settembre, domenica