BGSF: BGSF Inc
7.09 USD 0.50 (6.59%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BGSF de hoy ha cambiado un -6.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.05, mientras que el máximo ha alcanzado 7.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BGSF Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BGSF News
- What's Going On With BGSF Stock Friday? - BGSF (NYSE:BGSF)
- BGSF pagará dividendo especial de $2.00 por acción tras venta de activos
- BGSF pagará un dividendo especial de 2,00 dólares por acción por la venta de activos
- BGSF to pay $2.00 per share special dividend from asset sale
- BGSF completes $99 million sale of professional division to INSPYR
- BGSF shareholders approve sale of professional division to Inspyr Solutions
- Bgsf (BGSF) Q2 Revenue Falls 9%
- BG Staffing Inc earnings missed by $0.21, revenue fell short of estimates
- BGSF validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 66% return
- BGSF Stock: Strong Buy On $99 Million Deal (NYSE:BGSF)
- This five-star fund manager says even smart investors have been missing the greatest theme of our time
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- BGSF stock soars after agreeing to sell professional division for $99 million
- BGSF to sell professional division to INSPYR for $99 million
Rango diario
7.05 7.45
Rango anual
2.91 9.06
- Cierres anteriores
- 7.59
- Open
- 7.44
- Bid
- 7.09
- Ask
- 7.39
- Low
- 7.05
- High
- 7.45
- Volumen
- 454
- Cambio diario
- -6.59%
- Cambio mensual
- 15.85%
- Cambio a 6 meses
- 87.57%
- Cambio anual
- -14.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B