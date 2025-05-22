Валюты / BDC
BDC: Belden Inc
129.38 USD 3.02 (2.28%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BDC за сегодня изменился на -2.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 128.54, а максимальная — 132.52.
Следите за динамикой Belden Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
128.54 132.52
Годовой диапазон
83.38 133.76
- Предыдущее закрытие
- 132.40
- Open
- 132.52
- Bid
- 129.38
- Ask
- 129.68
- Low
- 128.54
- High
- 132.52
- Объем
- 275
- Дневное изменение
- -2.28%
- Месячное изменение
- 2.02%
- 6-месячное изменение
- 28.98%
- Годовое изменение
- 11.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.