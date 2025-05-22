CotationsSections
Devises / BDC
Retour à Actions

BDC: Belden Inc

130.26 USD 0.57 (0.44%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BDC a changé de -0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 128.48 et à un maximum de 131.03.

Suivez la dynamique Belden Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BDC Nouvelles

Range quotidien
128.48 131.03
Range Annuel
83.38 133.76
Clôture Précédente
130.83
Ouverture
131.03
Bid
130.26
Ask
130.56
Plus Bas
128.48
Plus Haut
131.03
Volume
345
Changement quotidien
-0.44%
Changement Mensuel
2.71%
Changement à 6 Mois
29.86%
Changement Annuel
11.86%
20 septembre, samedi