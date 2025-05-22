Devises / BDC
BDC: Belden Inc
130.26 USD 0.57 (0.44%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BDC a changé de -0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 128.48 et à un maximum de 131.03.
Suivez la dynamique Belden Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
128.48 131.03
Range Annuel
83.38 133.76
- Clôture Précédente
- 130.83
- Ouverture
- 131.03
- Bid
- 130.26
- Ask
- 130.56
- Plus Bas
- 128.48
- Plus Haut
- 131.03
- Volume
- 345
- Changement quotidien
- -0.44%
- Changement Mensuel
- 2.71%
- Changement à 6 Mois
- 29.86%
- Changement Annuel
- 11.86%
20 septembre, samedi