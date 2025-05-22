Dövizler / BDC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BDC: Belden Inc
130.26 USD 0.57 (0.44%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BDC fiyatı bugün -0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 128.48 ve Yüksek fiyatı olarak 131.03 aralığında işlem gördü.
Belden Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDC haberleri
- Belden hisseleri 133,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Belden stock hits all-time high at 133.67 USD
- Belden adopts new code of ethics approved by board of directors
- Belden stock hits all-time high at 133.01 USD
- Amphenol Rides On Communications Boom: What's the Path Ahead?
- Belden declares quarterly dividend of $0.05 per share
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
- Belden May Experience Tailwinds From Multiple Megatrends (NYSE:BDC)
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Belden Stock?
- DBC: Commodities Can Provide Uncorrelated Returns During Periods Of Market Turmoil
- Belden (BDC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Belden stock reaches all-time high at 132.18 USD
- Belden SVP Sells Shares Worth $689,000
- Strength Seen in Belden (BDC): Can Its 3.6% Jump Turn into More Strength?
- Belden honors InUse with second annual Joseph C. Belden Innovation Award
- Nvidia To Rally More Than 38%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Belden (NYSE:BDC), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Belden stock price target raised to $130 from $120 at Benchmark
- Truist maintains Buy on Belden stock, price target at $132
- Belden Launches Solutions that Deliver Secure Power Connections in Harsh Conditions and Simplify Edge-to-Cloud Data Flow
- Earn 8.2% From NMFC's Reliable Baby Bonds (NASDAQ:NMFCZ)
- Goldman adds Capital One stock to conviction list, removes Belden
- Belden introduces compact Cat 6A cable for smart buildings
- Belden Declares Quarterly Dividend
- Belden’s 2024 Sustainability Report Details Significant Achievement Toward Goals
Günlük aralık
128.48 131.03
Yıllık aralık
83.38 133.76
- Önceki kapanış
- 130.83
- Açılış
- 131.03
- Satış
- 130.26
- Alış
- 130.56
- Düşük
- 128.48
- Yüksek
- 131.03
- Hacim
- 345
- Günlük değişim
- -0.44%
- Aylık değişim
- 2.71%
- 6 aylık değişim
- 29.86%
- Yıllık değişim
- 11.86%
21 Eylül, Pazar