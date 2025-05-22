FiyatlarBölümler
Dövizler / BDC
BDC: Belden Inc

130.26 USD 0.57 (0.44%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BDC fiyatı bugün -0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 128.48 ve Yüksek fiyatı olarak 131.03 aralığında işlem gördü.

Belden Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
128.48 131.03
Yıllık aralık
83.38 133.76
Önceki kapanış
130.83
Açılış
131.03
Satış
130.26
Alış
130.56
Düşük
128.48
Yüksek
131.03
Hacim
345
Günlük değişim
-0.44%
Aylık değişim
2.71%
6 aylık değişim
29.86%
Yıllık değişim
11.86%
21 Eylül, Pazar