货币 / BDC
BDC: Belden Inc
129.34 USD 0.04 (0.03%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BDC汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点128.87和高点129.81进行交易。
关注Belden Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
128.87 129.81
年范围
83.38 133.76
- 前一天收盘价
- 129.38
- 开盘价
- 129.81
- 卖价
- 129.34
- 买价
- 129.64
- 最低价
- 128.87
- 最高价
- 129.81
- 交易量
- 32
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 1.99%
- 6个月变化
- 28.94%
- 年变化
- 11.07%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值