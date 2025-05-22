통화 / BDC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BDC: Belden Inc
130.26 USD 0.57 (0.44%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BDC 환율이 오늘 -0.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 128.48이고 고가는 131.03이었습니다.
Belden Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDC News
- 벨덴(BDC) 주가, 사상 최고치인 133.67달러 기록
- Belden stock hits all-time high at 133.67 USD
- Belden adopts new code of ethics approved by board of directors
- Belden stock hits all-time high at 133.01 USD
- Amphenol Rides On Communications Boom: What's the Path Ahead?
- Belden declares quarterly dividend of $0.05 per share
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
- Belden May Experience Tailwinds From Multiple Megatrends (NYSE:BDC)
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Belden Stock?
- DBC: Commodities Can Provide Uncorrelated Returns During Periods Of Market Turmoil
- Belden (BDC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Belden stock reaches all-time high at 132.18 USD
- Belden SVP Sells Shares Worth $689,000
- Strength Seen in Belden (BDC): Can Its 3.6% Jump Turn into More Strength?
- Belden honors InUse with second annual Joseph C. Belden Innovation Award
- Nvidia To Rally More Than 38%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Belden (NYSE:BDC), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Belden stock price target raised to $130 from $120 at Benchmark
- Truist maintains Buy on Belden stock, price target at $132
- Belden Launches Solutions that Deliver Secure Power Connections in Harsh Conditions and Simplify Edge-to-Cloud Data Flow
- Earn 8.2% From NMFC's Reliable Baby Bonds (NASDAQ:NMFCZ)
- Goldman adds Capital One stock to conviction list, removes Belden
- Belden introduces compact Cat 6A cable for smart buildings
- Belden Declares Quarterly Dividend
- Belden’s 2024 Sustainability Report Details Significant Achievement Toward Goals
일일 변동 비율
128.48 131.03
년간 변동
83.38 133.76
- 이전 종가
- 130.83
- 시가
- 131.03
- Bid
- 130.26
- Ask
- 130.56
- 저가
- 128.48
- 고가
- 131.03
- 볼륨
- 345
- 일일 변동
- -0.44%
- 월 변동
- 2.71%
- 6개월 변동
- 29.86%
- 년간 변동율
- 11.86%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K