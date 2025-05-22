KurseKategorien
Währungen / BDC
BDC: Belden Inc

130.83 USD 4.04 (3.19%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BDC hat sich für heute um 3.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 127.34 bis zu einem Hoch von 131.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Belden Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
127.34 131.16
Jahresspanne
83.38 133.76
Vorheriger Schlusskurs
126.79
Eröffnung
128.02
Bid
130.83
Ask
131.13
Tief
127.34
Hoch
131.16
Volumen
339
Tagesänderung
3.19%
Monatsänderung
3.16%
6-Monatsänderung
30.43%
Jahresänderung
12.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K