BDC: Belden Inc
130.83 USD 4.04 (3.19%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BDC hat sich für heute um 3.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 127.34 bis zu einem Hoch von 131.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Belden Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
127.34 131.16
Jahresspanne
83.38 133.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 126.79
- Eröffnung
- 128.02
- Bid
- 130.83
- Ask
- 131.13
- Tief
- 127.34
- Hoch
- 131.16
- Volumen
- 339
- Tagesänderung
- 3.19%
- Monatsänderung
- 3.16%
- 6-Monatsänderung
- 30.43%
- Jahresänderung
- 12.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K