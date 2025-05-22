Divisas / BDC
BDC: Belden Inc
126.79 USD 2.59 (2.00%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BDC de hoy ha cambiado un -2.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 126.36, mientras que el máximo ha alcanzado 129.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Belden Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
126.36 129.81
Rango anual
83.38 133.76
- Cierres anteriores
- 129.38
- Open
- 129.81
- Bid
- 126.79
- Ask
- 127.09
- Low
- 126.36
- High
- 129.81
- Volumen
- 258
- Cambio diario
- -2.00%
- Cambio mensual
- -0.02%
- Cambio a 6 meses
- 26.40%
- Cambio anual
- 8.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B