BDC: Belden Inc

130.83 USD 4.04 (3.19%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BDCの今日の為替レートは、3.19%変化しました。日中、通貨は1あたり127.34の安値と131.16の高値で取引されました。

Belden Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BDC News

1日のレンジ
127.34 131.16
1年のレンジ
83.38 133.76
以前の終値
126.79
始値
128.02
買値
130.83
買値
131.13
安値
127.34
高値
131.16
出来高
339
1日の変化
3.19%
1ヶ月の変化
3.16%
6ヶ月の変化
30.43%
1年の変化
12.35%
