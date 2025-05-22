通貨 / BDC
BDC: Belden Inc
130.83 USD 4.04 (3.19%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BDCの今日の為替レートは、3.19%変化しました。日中、通貨は1あたり127.34の安値と131.16の高値で取引されました。
Belden Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BDC News
1日のレンジ
127.34 131.16
1年のレンジ
83.38 133.76
- 以前の終値
- 126.79
- 始値
- 128.02
- 買値
- 130.83
- 買値
- 131.13
- 安値
- 127.34
- 高値
- 131.16
- 出来高
- 339
- 1日の変化
- 3.19%
- 1ヶ月の変化
- 3.16%
- 6ヶ月の変化
- 30.43%
- 1年の変化
- 12.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K