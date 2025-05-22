Valute / BDC
BDC: Belden Inc
129.94 USD 0.32 (0.25%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BDC ha avuto una variazione del -0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 128.82 e ad un massimo di 131.18.
Segui le dinamiche di Belden Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BDC News
- Il titolo Belden raggiunge il massimo storico a 133,67 USD
- Belden stock hits all-time high at 133.67 USD
- Belden adopts new code of ethics approved by board of directors
- Belden stock hits all-time high at 133.01 USD
- Amphenol Rides On Communications Boom: What's the Path Ahead?
- Belden declares quarterly dividend of $0.05 per share
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
- Belden May Experience Tailwinds From Multiple Megatrends (NYSE:BDC)
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Belden Stock?
- DBC: Commodities Can Provide Uncorrelated Returns During Periods Of Market Turmoil
- Belden (BDC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Belden stock reaches all-time high at 132.18 USD
- Belden SVP Sells Shares Worth $689,000
- Strength Seen in Belden (BDC): Can Its 3.6% Jump Turn into More Strength?
- Belden honors InUse with second annual Joseph C. Belden Innovation Award
- Nvidia To Rally More Than 38%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Belden (NYSE:BDC), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Belden stock price target raised to $130 from $120 at Benchmark
- Truist maintains Buy on Belden stock, price target at $132
- Belden Launches Solutions that Deliver Secure Power Connections in Harsh Conditions and Simplify Edge-to-Cloud Data Flow
- Earn 8.2% From NMFC's Reliable Baby Bonds (NASDAQ:NMFCZ)
- Goldman adds Capital One stock to conviction list, removes Belden
- Belden introduces compact Cat 6A cable for smart buildings
- Belden Declares Quarterly Dividend
- Belden’s 2024 Sustainability Report Details Significant Achievement Toward Goals
Intervallo Giornaliero
128.82 131.18
Intervallo Annuale
83.38 133.76
- Chiusura Precedente
- 130.26
- Apertura
- 130.63
- Bid
- 129.94
- Ask
- 130.24
- Minimo
- 128.82
- Massimo
- 131.18
- Volume
- 230
- Variazione giornaliera
- -0.25%
- Variazione Mensile
- 2.46%
- Variazione Semestrale
- 29.54%
- Variazione Annuale
- 11.58%