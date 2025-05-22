QuotazioniSezioni
BDC: Belden Inc

129.94 USD 0.32 (0.25%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BDC ha avuto una variazione del -0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 128.82 e ad un massimo di 131.18.

Segui le dinamiche di Belden Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
128.82 131.18
Intervallo Annuale
83.38 133.76
Chiusura Precedente
130.26
Apertura
130.63
Bid
129.94
Ask
130.24
Minimo
128.82
Massimo
131.18
Volume
230
Variazione giornaliera
-0.25%
Variazione Mensile
2.46%
Variazione Semestrale
29.54%
Variazione Annuale
11.58%
