Валюты / APVO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
APVO: Aptevo Therapeutics Inc
1.50 USD 0.06 (4.17%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APVO за сегодня изменился на 4.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.42, а максимальная — 2.71.
Следите за динамикой Aptevo Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости APVO
- Акции Aptevo Therapeutics взлетели после 100% ремиссии в испытании препарата против ОМЛ
- Aptevo Therapeutics stock soars after 100% remission rate in AML trial
- Aptevo expands cancer pipeline with two new trispecific therapies
- Aptevo highlights prostate cancer bispecific antibody candidate
- Aptevo Reports 85% Remission in Q2
- Aptevo Therapeutics shareholders approve all proposals at annual meeting
- Aptevo regains Nasdaq compliance following $15.9 million equity raise
- Aptevo Therapeutics closes $8 million registered direct offering
- Aptevo adds Nectin-4 targeting therapy to CD3 bispecific portfolio
- Smith & Wesson Brands Posts Weak Q4 Results, Joins Aptevo Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Crude Oil Moves Higher; US Weekly Jobless Claims Decline - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Dow Surges 150 Points; Korn Ferry Earnings Top Views - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Why Is Micro-Cap Aptevo Stock Trading Higher On Wednesday? - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Aptevo Therapeutics raises $8 million in registered direct offering
- Aptevo Therapeutics stock soars after impressive AML treatment results
- Aptevo reports 85% remission rate in frontline AML trial
- Aptevo Participating in the BIO International Convention
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- Aptevo Therapeutics enacts reverse stock split to maintain Nasdaq compliance
- Aptevo reports high remission in AML patients with new drug
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Aptevo Therapeutics Says Two Additional Patients In Early-Stage Leukemia Trial Achieve Remission Within 30 Days of Treatment - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
Дневной диапазон
1.42 2.71
Годовой диапазон
0.26 18.87
- Предыдущее закрытие
- 1.44
- Open
- 2.23
- Bid
- 1.50
- Ask
- 1.80
- Low
- 1.42
- High
- 2.71
- Объем
- 87.682 K
- Дневное изменение
- 4.17%
- Месячное изменение
- -7.98%
- 6-месячное изменение
- 35.14%
- Годовое изменение
- -77.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.