APVO: Aptevo Therapeutics Inc
1.76 USD 0.22 (11.11%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio APVO ha avuto una variazione del -11.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.75 e ad un massimo di 1.99.
Segui le dinamiche di Aptevo Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
APVO News
- Wall Street verso apertura positiva dopo la Fed. Tecnologici in luce
- Il titolo di Aptevo Therapeutics sale dopo il tasso di remissione del 100% nella sperimentazione sulla LMA
- Aptevo Therapeutics stock soars after 100% remission rate in AML trial
- Aptevo expands cancer pipeline with two new trispecific therapies
- Aptevo highlights prostate cancer bispecific antibody candidate
- Aptevo Reports 85% Remission in Q2
- Aptevo Therapeutics shareholders approve all proposals at annual meeting
- Aptevo regains Nasdaq compliance following $15.9 million equity raise
- Aptevo Therapeutics closes $8 million registered direct offering
- Aptevo adds Nectin-4 targeting therapy to CD3 bispecific portfolio
- Aptevo Therapeutics raises $8 million in registered direct offering
- Aptevo Therapeutics stock soars after impressive AML treatment results
- Aptevo reports 85% remission rate in frontline AML trial
- Aptevo Participating in the BIO International Convention
- Aptevo Therapeutics enacts reverse stock split to maintain Nasdaq compliance
- Aptevo reports high remission in AML patients with new drug
Intervallo Giornaliero
1.75 1.99
Intervallo Annuale
0.26 18.87
- Chiusura Precedente
- 1.98
- Apertura
- 1.89
- Bid
- 1.76
- Ask
- 2.06
- Minimo
- 1.75
- Massimo
- 1.99
- Volume
- 5.550 K
- Variazione giornaliera
- -11.11%
- Variazione Mensile
- 7.98%
- Variazione Semestrale
- 58.56%
- Variazione Annuale
- -73.57%
21 settembre, domenica