APVO: Aptevo Therapeutics Inc

1.76 USD 0.22 (11.11%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio APVO ha avuto una variazione del -11.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.75 e ad un massimo di 1.99.

Segui le dinamiche di Aptevo Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.75 1.99
Intervallo Annuale
0.26 18.87
Chiusura Precedente
1.98
Apertura
1.89
Bid
1.76
Ask
2.06
Minimo
1.75
Massimo
1.99
Volume
5.550 K
Variazione giornaliera
-11.11%
Variazione Mensile
7.98%
Variazione Semestrale
58.56%
Variazione Annuale
-73.57%
21 settembre, domenica