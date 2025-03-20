Dövizler / APVO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
APVO: Aptevo Therapeutics Inc
1.76 USD 0.22 (11.11%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
APVO fiyatı bugün -11.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.75 ve Yüksek fiyatı olarak 1.99 aralığında işlem gördü.
Aptevo Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APVO haberleri
- Aptevo Therapeutics hisseleri AML denemesinde %100 remisyon oranıyla fırladı
- Aptevo Therapeutics stock soars after 100% remission rate in AML trial
- Aptevo expands cancer pipeline with two new trispecific therapies
- Aptevo highlights prostate cancer bispecific antibody candidate
- Aptevo Reports 85% Remission in Q2
- Aptevo Therapeutics shareholders approve all proposals at annual meeting
- Aptevo regains Nasdaq compliance following $15.9 million equity raise
- Aptevo Therapeutics closes $8 million registered direct offering
- Aptevo adds Nectin-4 targeting therapy to CD3 bispecific portfolio
- Smith & Wesson Brands Posts Weak Q4 Results, Joins Aptevo Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Crude Oil Moves Higher; US Weekly Jobless Claims Decline - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Dow Surges 150 Points; Korn Ferry Earnings Top Views - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Why Is Micro-Cap Aptevo Stock Trading Higher On Wednesday? - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Aptevo Therapeutics raises $8 million in registered direct offering
- Aptevo Therapeutics stock soars after impressive AML treatment results
- Aptevo reports 85% remission rate in frontline AML trial
- Aptevo Participating in the BIO International Convention
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- Aptevo Therapeutics enacts reverse stock split to maintain Nasdaq compliance
- Aptevo reports high remission in AML patients with new drug
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Aptevo Therapeutics Says Two Additional Patients In Early-Stage Leukemia Trial Achieve Remission Within 30 Days of Treatment - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
Günlük aralık
1.75 1.99
Yıllık aralık
0.26 18.87
- Önceki kapanış
- 1.98
- Açılış
- 1.89
- Satış
- 1.76
- Alış
- 2.06
- Düşük
- 1.75
- Yüksek
- 1.99
- Hacim
- 5.550 K
- Günlük değişim
- -11.11%
- Aylık değişim
- 7.98%
- 6 aylık değişim
- 58.56%
- Yıllık değişim
- -73.57%
21 Eylül, Pazar